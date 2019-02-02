ЦСКА обыграл "Северсталь" и обновил рекорд по количеству сухих матчей

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Северсталь" со счетом 4:0.

Армейский клуб обновил рекорд по количеству сухих матчей (18) одной команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Предыдущее достижение также принадлежало ЦСКА. В сезоне-2015/16 красно-синие сыграли 17 сухих матчей в регулярном чемпионате.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - ЦСКА - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Марченко - 2 (Слепышев, Блажиевский), 17:54 - 0:1. Калинин - 3 (Дальбек, Хансен), 27:41 - 0:2. Толчинский - 9 (Карнаухов, Мамин), 28:52 - 0:3. Слепышев - 13 (Шалунов), 53:06 - 0:4.

Вратари: Фурх (58:19) - Сорокин.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 12 (6+3+3) - 27 (13+6+8).

Судьи: Кулев, Щенев.

2 февраля. Череповец. "Ледовый дворец".