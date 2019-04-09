ЦСКА объявил состав на седьмой матч финала Запада против СКА

ЦСКА объявил состав на седьмой матч финальной серии Западной конференции против СКА. После шести игр счет в серии 3:3.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Состав выглядит следующим образом:

вратари – Сорокин, Юхансон;

1-е звено: Нестеров, Блажиевский – Слепышев, Вей, Григоренко.

2-е звено: Дальбек, Робинсон – Калинин, Андронов, Скотт.

3-е звено: Науменков, Марченко – Попов, Шалунов, Окулов.

4-е звено: Ртищев, Романов – Капризов, Светлаков, Телегин.

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