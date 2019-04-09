ЦСКА объявил состав на седьмой матч финала Запада против СКА

ЦСКА объявил состав на седьмой матч финальной серии Западной конференции против СКА. После шести игр счет в серии 3:3.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Состав выглядит следующим образом:
вратари – Сорокин, Юхансон;
1-е звено: Нестеров, Блажиевский – Слепышев, Вей, Григоренко.
2-е звено: Дальбек, Робинсон – Калинин, Андронов, Скотт.
3-е звено: Науменков, Марченко – Попов, Шалунов, Окулов.
4-е звено: Ртищев, Романов – Капризов, Светлаков, Телегин.
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Представляем состав ЦСКА на седьмой матч серии финала "Запада"#МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/BJdKg4Od8j– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 9 апреля 2019 г.
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