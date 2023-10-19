ЦСКА обменял права на защитника Яроша в «Северсталь» на денежную компенсацию

Хоккейные клубы ЦСКА и «Северсталь» совершили обмен.

Как сообщает пресс-служба армейцев, клуб отдал права на защитника Кристиана Яроша в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.

Ярош пополнил состав ЦСКА по ходу сезона-2022/23. В составе команды 27-летний защитник провел 16 матчей и набрал 3 очка (0+3) при показателе полезности «+10». В матчах плей-офф словацкий хоккеист не принимал участия из-за травмы.