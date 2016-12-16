21:31 16 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА на два года продлил соглашение с Кириллом Петровым

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ЦСКА на два года продлил контракт с нападающим Кириллом Петровым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2018/19.

26-летний форвард пополнил состав ЦСКА в декабре 2015 года и провел за армейцев 42 встречи в регулярных чемпионатах и 17 игр в плей-офф Кубка Гагарина, набрав в них 26 (15+11) и 6 (4+2) очков соответственно.

В нынешнем сезоне Петров является лучшим бомбардиром армейцев. Россиянин набрал 23 (13+10) очка в 37 матчах при 14 минутах штрафа и показателе полезности "+4".

 

Дополнительная информация

http://cska-hockey.ru/news/CSKA_prodlil_soglashenie_s_Kirillom_Petrovym_na_dva_goda

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