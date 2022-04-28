ЦСКА — «Металлург»: составы команд на шестой матч финала Кубка Гагарина

В четверг, 28 апреля, ЦСКА на своем льду примет «Металлург» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

Состав ЦСКА

Вратарь: Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;

Гилмор — Дитц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Юртайкин — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Мингачев — Андронов — Абрамов, Панкратов.

Состав «Металлурга»

Вратарь: Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земченок, Чибисов — Карри — Коростелев;

Дронов — Хультстрем, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Пашнин — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин — Виделль — Акользин, Юров.

После долгого перерыва в состав вернулся Михаил Пашнин, так же сегодня в старте сыграют Никита Коростелев и Павел Акользин. Заменила вышеперечисленная троица Семена Кошелева, Ярослав Хабарова и Архипа Неколенко соответственно.

«Магнитка» ведет в серии 3-2 и находится в шаге от титула. Для победы уральцам достаточно выиграть в этой игре.