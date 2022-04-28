ЦСКА и «Металлург» проведут шестой матч финала Кубка Гагарина в 19.00

В четверг, 28 апреля, ЦСКА на своем льду примет «Металлург» в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«Магнитка» ведет в серии 3-2 и находится в шаге от титула. Для победы уральцам достаточно выиграть в этой игре.

Канадский форвард Брендан Лайпсик лидирует в списке бомбардиров плей-офф-2022, имея на своем счету 20 (11+9) очков в 22 встречах. У ЦСКА лучший Константин Окулов: 15 (7+8) баллов за 19 матчей.

Следить за матчем ЦСКА — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.