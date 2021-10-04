Дубль Григоренко помог ЦСКА победить «Куньлунь»

ЦСКА обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой «армейцев» со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Михаил Григоренко. Также у ЦСКА отличились Константин Окулов и Павел Карнаухов. Два очка набрал Сергей Плотников (0+2).

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ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: С. Фу — 6, 4:48 — 0:1. Григоренко — 4 (бол., Валльмарк, Плотников), 10:28 — 1:1. Окулов — 5 (Попов, Соркин), 30:42 — 2:1. Карнаухов — 1 (Слепышев), 41:15 — 3:1. Григоренко — 5 (п.в., Плотников, Сергеев), 59:32 — 4:1.

Вратари: Федотов — Лазушин (58:58 — 59:32).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (8+11+11) — 23 (6+11+6).

Судьи: Бондарь, Мочалов.

4 октября. Москва. «ЦСКА Арена».