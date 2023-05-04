ЦСКА и проходящий службу в армии вратарь Федотов обсуждают новый контракт

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб находится на связи с проходящим службу в армии вратарем Иваном Федотовым.

«Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах российской армии.