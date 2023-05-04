КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

КХЛ объявила номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/23.

Обладатель приза будет определяться по итогам голосования среди тренеров команд, принимавших участие в КХЛ.

В тройку номинантов попали нападающий «Амура» Никита Гребенкин, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков и форвард «Локомотива» Степан Никулин.

В сезоне-2022/23 Гребенкин провел 53 матча и набрал 26 (9+17) очков. Он начал сезон в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур».

Конюшков сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (2+23) очков.

Никулин провел 61 игру в регулярном чемпионате, набрав 33 (14+19) очка.

Победителя номинации объявят на церемонии закрытия сезона КХЛ 18 мая.