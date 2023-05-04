«Трактор» подписал однолетний контракт с Чибисовым

«Трактор» подписал однолетний контракт с 30-летним форвардом Андреем Чибисовым.

В сезоне-2022/23 нападающий выступал в составе «Металлурга» из Магнитогорска. В 58 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (13+14) очков.

В плей-офф КХЛ его показатели — 9 матчей и 2 передачи.