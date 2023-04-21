ЦСКА и «Ак Барс» обменялись шайбами за 28 секунд в начале второго периода

ЦСКА и «Ак Барс» в начале второго периода обменялись шайбами за 28 секунд в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Счет в игре открыл нападающий армейцев Михаил Григоренко в большинстве на 2 минуте 12 секунде второго периода. На 2 минуте 40 секунде форвард казанской команды Дмитрий Воронков сравнял.

На момент публикации новости счет в матче — 1:1. Счет в серии — 1-1.