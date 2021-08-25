«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы
20:18
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.
Шайбы в составе победителей забросили Андрей Педан, Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов. У «армейцев» отличились Сергей Андронов и Юаким Нордстрем.
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ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Андронов — 1 (Карнаухов, Мингачев), 0:18 — 1:0. Нордстрем — 1 (Макаров, Гилмор), 1:30 — 2:0. Педан — 1 (О`Делл, Сергеев), 5:39 — 2:1. О`Делл — 1 (Рашевский), 14:05 — 2:2. Войнов — 1 (бол., Линдберг, Шипачев), 43:10 — 2:3.
Вратари: Рейдеборн — Бочаров.
Судьи: Овчинников, Прокуратов.
25 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».
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