СКА обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова
21:54
В матче турнира имени Николая Пучкова СКА победил «Торпедо» (4:1).
3 (2+1) очка записал в свой актив Марат Хуснутдинов.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Кемппайнен — 3 (бол., Хуснутдинов), 0:43 — 1:0. Гончарук — 2 (мен., Михеев), 21:13 — 1:1. Хуснутдинов — 1 (Вей, Кузьменко), 31:15 — 2:1. Чибриков — 3 (бол., Токранов, Марченко), 44:44 — 3:1. Бурдасов — 3 (бол., Хуснутдинов, Вей), 51:53 — 4:1.
Вратари: Самонов — Тихомиров (58:42).
Судьи: Кочетов, Оскирко.
25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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