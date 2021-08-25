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СКА обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова

21:54
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В матче турнира имени Николая Пучкова СКА победил «Торпедо» (4:1).

3 (2+1) очка записал в свой актив Марат Хуснутдинов.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Кемппайнен — 3 (бол., Хуснутдинов), 0:43 — 1:0. Гончарук — 2 (мен., Михеев), 21:13 — 1:1. Хуснутдинов — 1 (Вей, Кузьменко), 31:15 — 2:1. Чибриков — 3 (бол., Токранов, Марченко), 44:44 — 3:1. Бурдасов — 3 (бол., Хуснутдинов, Вей), 51:53 — 4:1.

Вратари: Самонов — Тихомиров (58:42).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Евгений Петров все материалы автора

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