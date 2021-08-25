Кулемин и лучший новичок минувшего сезона ВХЛ покинули московское «Динамо»

Московское «Динамо» по соглашению сторон расторгло контракт с нападающим Вячеславом Кулеминым, информирует официальный сайт клуба.

Кроме того, бело-голубые произвели обмен с «Сочи». «Динамо» получило права на 23-летнего шведского центрфорварда Оскара Стеена. В обратном направлении последовал лучший новичок минувшего сезона ВХЛ Александр Жабреев, подписавший контракт с клубом в межсезонье.

В составе «Динамо» 31-летний Кулемин провел три сезона, сыграл 129 матчей и набрал 29 (18+11) очков.

В прошедшем сезоне 21-летнему Жабрееву удалось выйти вместе с «Динамо» из Санкт-Петербурга в полуфинал розыгрыша плей-офф ВХЛ, стать лучшим новичком сезона ВХЛ, войти в топ-5 лучших бомбардиров и топ-3 лучших ассистентов клуба.