Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кулемин и лучший новичок минувшего сезона ВХЛ покинули московское «Динамо»

19:25
Теги:

Московское «Динамо» по соглашению сторон расторгло контракт с нападающим Вячеславом Кулеминым, информирует официальный сайт клуба.

Кроме того, бело-голубые произвели обмен с «Сочи». «Динамо» получило права на 23-летнего шведского центрфорварда Оскара Стеена. В обратном направлении последовал лучший новичок минувшего сезона ВХЛ Александр Жабреев, подписавший контракт с клубом в межсезонье.

В составе «Динамо» 31-летний Кулемин провел три сезона, сыграл 129 матчей и набрал 29 (18+11) очков.

В прошедшем сезоне 21-летнему Жабрееву удалось выйти вместе с «Динамо» из Санкт-Петербурга в полуфинал розыгрыша плей-офф ВХЛ, стать лучшим новичком сезона ВХЛ, войти в топ-5 лучших бомбардиров и топ-3 лучших ассистентов клуба.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/168746-izmeneniya_v_sostave___dinamo__

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Джикия рассказал, почему затянулись переговоры о продлении контракта со «Спартаком»
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу
Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на 100 метров
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд