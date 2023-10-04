ЦСКА победил «Барыс» в домашнем матче

ЦСКА на своем льду одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

За московскую команду шайбы забросили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Даррен Диц и Денис Алексеев.

ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков в 14 играх). «Барыс» идет на 10-й позиции в таблице «Востока» (10 очков в 14 матчах).

6 октября армейцы дома сыграют против СКА. Команда из Астаны в этот же день отправится в гости к «Витязю».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Барыс» (Астана) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Карнаухов — 5 (Плотников, Окулов), 8:12 — 1:0. Григоренко — 4 (бол., Нестеров), 35:29 — 2:0. Дитц — 3 (Окулов), 40:55 — 3:0. Окулов — 2, 56:15 — 4:0.

Вратари: Федотов — Шутов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (8+14+11) — 20 (6+5+9).

Судьи: Наумов, Спирин.

4 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2828 зрителей.