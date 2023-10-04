ЦСКА победил «Барыс» в домашнем матче
ЦСКА на своем льду одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
За московскую команду шайбы забросили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Даррен Диц и Денис Алексеев.
ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков в 14 играх). «Барыс» идет на 10-й позиции в таблице «Востока» (10 очков в 14 матчах).
6 октября армейцы дома сыграют против СКА. Команда из Астаны в этот же день отправится в гости к «Витязю».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Барыс» (Астана) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Карнаухов — 5 (Плотников, Окулов), 8:12 — 1:0. Григоренко — 4 (бол., Нестеров), 35:29 — 2:0. Дитц — 3 (Окулов), 40:55 — 3:0. Окулов — 2, 56:15 — 4:0.
Вратари: Федотов — Шутов.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 33 (8+14+11) — 20 (6+5+9).
Судьи: Наумов, Спирин.
4 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2828 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 1
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|4 : 0
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|5 : 2
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -