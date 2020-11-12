ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», Мамин сделал дубль
22:10
ЦСКА победил «Салават Юлаев» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе хозяев сделал Максим Мамин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Мамин — 8 (бол., Шалунов), 10:16 — 1:0. Маннинен — 5 (Коледов, Бирюков), 12:33 — 1:1. Мамин — 9 (бол., Коростелев, Окулов), 19:43 — 2:1. Кугрышев — 6 (Бирюков, Панин), 28:48 — 2:2. Слепышев — 7 (Дальбек), 38:52 — 3:2. Окулов — 7, 51:21 — 4:2. Лайпсик — 4 (бол., Слепышев, Рыков), 54:46 — 5:2. Хартикайнен — 14 (бол., Маннинен, Сошников), 59:59 — 5:3.
Вратари: Шарыченков — Метсола.
Штраф: 33 — 10.
Броски: 25 (11+7+7) — 24 (7+9+8).
Судьи: Наумов, Оленин.
12 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».