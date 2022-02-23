«Авангард» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

«Авангард» одержал победу над ЦСКА в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Арсени Грицюк и Корбэн Найт.

2 марта «Авангард» в Казани начнет серию четвертьфинала Восточной конференции против «Ак Барса».

Первый матч ЦСКА в плей-офф КХЛ запланирован на 1 марта против ярославского «Локомотива».

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ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Грицюк — 4 (бол., Найт, Толчинский), 27:49 — 0:1. Найт — 2 (п.в.), 59:56 — 0:2.

Вратари: Рейдеборн (59:30) — Грубец.

Штраф: 8 — 2.

Судьи: Бирин, Раводин.

23 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).