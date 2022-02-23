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Сегодня, 15:05

«Будет день — будет пища». Вратарь Федотов об отъезде в НХЛ

Вратарь Федотов заявил, что пока не думает об игре в НХЛ
Роман Шишов
Корреспондент

Вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов прокомментировал свой возможный отъезд в «Филадельфию», выбравшую его в 2015 году на драфте НХЛ. В конце сезона у 25-летнего голкипера истекает контракт с армейцами.

- Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена — впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем, — цитируют Фндотова «Известия». —  Как говорится, будет день — будет пища. По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем.

— Какие ожидания от предстоящего плей-офф КХЛ? Не обидно, что из-за досрочного завершения регулярного чемпионата ЦСКА уже в первом раунде получил такого непростого соперника, как ярославский «Локомотив»?

— Нет, ничего страшного. Это не самый простой соперник. Но тем интересней будет противостояние. Все знают давнишнюю «зарубу» между нашими клубами. Поэтому будет интересно поиграть, побиться, получить эмоции, подзарядиться и выложиться на все сто процентов.

Источник: https://iz.ru/1295428/aleksei-fomin/est-nedoskazannost-pekine-nam-ne-udalos-postavit-tochku
Иван Федотов
ХК Филадельфия Флайерз
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
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11 Адмирал 49 15 34 35
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СКА - Динамо Мн
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1. СКА - Динамо Мн
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0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
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2. Металлург - Барыс
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