Вратарь Федотов заявил, что пока не думает об игре в НХЛ

Вратарь ЦСКА и сборной России Иван Федотов прокомментировал свой возможный отъезд в «Филадельфию», выбравшую его в 2015 году на драфте НХЛ. В конце сезона у 25-летнего голкипера истекает контракт с армейцами.

- Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена — впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем, — цитируют Фндотова «Известия». — Как говорится, будет день — будет пища. По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем.

— Какие ожидания от предстоящего плей-офф КХЛ? Не обидно, что из-за досрочного завершения регулярного чемпионата ЦСКА уже в первом раунде получил такого непростого соперника, как ярославский «Локомотив»?

— Нет, ничего страшного. Это не самый простой соперник. Но тем интересней будет противостояние. Все знают давнишнюю «зарубу» между нашими клубами. Поэтому будет интересно поиграть, побиться, получить эмоции, подзарядиться и выложиться на все сто процентов.