Цицюра — о победе над «Локомотивом»: «Добротная игра, как в плей-офф — до первого гола»

Нападающий СКА Владислав Цицюра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:0).

«Добротная игра с обеих сторон. Как в плей-офф — до первого гола, до ошибки. Мы вытерпели, создали свой момент, забили и выстояли в конце. Моментов было много, в каких-то случаях сопернику не везло — отлично сыграл Ларс, где-то штанга помогла. У нас тоже было достаточно много моментов. Встретились два хороших вратаря и две системные команды, которые неплохо играют и в атаке, и в обороне. Поэтому и счет 1:0.

В концовке «Локомотив» снял вратаря, играли пять на шесть. Я увидел, что у соперника три игрока на пятаке, а с дальней штанги передача идет в ту зону, куда накатывается Буше. Увидел его периферическим зрением. Если бы он добрался до шайбы, то бросал бы в пустые ворота. Сам я не доставал — пришлось выбивать шайбу в падении», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Марат Хуснутдинов. Голкипер СКА Ларс Юханссон оформил четвертый шатаут в сезоне, отразив 21 бросок.