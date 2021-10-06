Назаров: «У «Сочи» появились старые проблемы — не могли забить»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:3).

— Интересный матч получился. Ребята старались. Сегодня движение было поинтересней. У нас Максим Третьяк хорошо сыграл, держал нас в игре. Появились старые проблемы — не могли забить. Хочу поблагодарить соперника: хороший хоккей был.

— Почему «Сочи» так мало бросал? Во втором периоде команда нанесла всего один бросок.

— Соперник блокировал броски, пятак чистил. Мы создавали моменты, заходили в зону. Но Уфа здорово оборонялась — мне понравилось. Будем стараться исправить некоторые моменты.

— Вы в прошлый раз вы говорили, что вам нравится Минск и Беларусь. Что можете сказать об Уфе?

— Уфа — шикарный город! Челябинская область, где я вырос, не так далеко. Очень мне нравится Уфа.

— Сколько очков планируете набрать в ближайшее время, учитывая сложный календарь? Впереди у команды матчи с «Металлургом», «Автомобилистом», «Авангардом».

— Мы не думаем о том, сколько очков набрать. Мне понравилось, как мы двигались сегодня. Хорошее движение. Просто не хватает завершения. Будем над этим работать. У нас было 3-4 очень интересных момента. Надо улучшить большинство, — цитирует Назарова официальный сайт клуба.

Два очка в составе победителей набрал Теему Хартикайнен (1+1). Шайбы также забросили Михаил Науменков и Степан Санников. Для «Сочи» это поражение стало шестым кряду.