Черкас: «Если Яшкин не начнет серию с ЦСКА, это большая потеря для СКА»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил шансы питерской команды и ЦСКА в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ.

«Тут шансы 50 на 50, другого варианта быть не может. У армейцев Петербурга было достаточно времени, чтобы проанализировать игру ЦСКА, подготовиться к сопернику, сделать правильные выводы, залечить травмы, внести коррективы в состав. Говорят, у Яшкина травма. Может случиться так, что он не начнет серию с ЦСКА. Для СКА, конечно, это потеря. Яшкин — форвард, который может взять на себя игру, решить момент, повести за собой ребят, капитан команды. Но я все же надеюсь увидеть его на льду», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Первый матч СКА — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля. Начало — в 17.00 мск.