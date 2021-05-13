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Курашев станет главным тренером фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ

15:01
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По информации «СЭ», в «Авангарде» определились с кандидатурой главного тренера фарма «Ястребов», который начнет выступления в ВХЛ с нового сезона — им станет Константин Курашев.

Два последних сезона 59-летний специалист работал в «вышке» со «СКА-Невой». В сезоне-2017/18 входил в тренерский штаб клуба КХЛ «Сочи».

(Алексей Шевченко)

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