Курашев станет главным тренером фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ

По информации «СЭ», в «Авангарде» определились с кандидатурой главного тренера фарма «Ястребов», который начнет выступления в ВХЛ с нового сезона — им станет Константин Курашев.

Два последних сезона 59-летний специалист работал в «вышке» со «СКА-Невой». В сезоне-2017/18 входил в тренерский штаб клуба КХЛ «Сочи».

(Алексей Шевченко)