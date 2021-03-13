Лукашенко назвал несправедливым и некрасивым судейство матча СКА — «Динамо»
19:01
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство судейством пятого матча 1/4 финала Западной конференции между СКА и минским «Динамо» (4:3 ОТ). Армейцы выиграли серию со счетом 4-1.
«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые... Ну как за две минуты до конца можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь, — цитирует «Белта» Лукашенко. — Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже».
Дополнительная информация:
https://www.belta.by/president/view/progress-horoshij-no-hotelos-by-bolshego-lukashenko-prokommentiroval-igru-dinamo-v-kubke-gagarina-432502-2021/
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