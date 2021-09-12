Нападающий «Динамо» Николай Чебыкин поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2), в котором он оформил хет-трик.

«Непростая игра, без утренней раскатки. Живем по московскому времени, получается, играли в 10 утра, поэтому иногда допускали глупые ошибки. Шайба прыгала, и где-то сыграли не так, как было нужно, но самое главное, что мы выиграли. Игра получилась интересной и плотной. Просто в третьем периоде большинство все решило, но первые два отрезка были непростыми.

Помимо большинства, какой момент назову ключевым? Новик (Никита Новиков) очень важный гол забил, очень вовремя это получилось, вышли вперед, и это помогло.

Чувствовал ли, когда забросил первую шайбу, что в итоге будет первый хет-трик в КХЛ? Нет, такого вообще не было, просто старался выходить и играть, делать что-то полезное в каждой смене, выполнять установку тренеров.

Как в команде поздравили с хет-триком? Водой облили, кулачки отбили, все сказали: «Чеба, молодчик!». Вадик шапку потом передал», — сказал Чебыкин сайту було-голубых.