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Чебыкин — о хет-трике в матче с «Амуром»: «Водой облили, кулачки отбили, все сказали: «Чеба, молодчик!»

15:58
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Нападающий «Динамо» Николай Чебыкин поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2), в котором он оформил хет-трик.

«Непростая игра, без утренней раскатки. Живем по московскому времени, получается, играли в 10 утра, поэтому иногда допускали глупые ошибки. Шайба прыгала, и где-то сыграли не так, как было нужно, но самое главное, что мы выиграли. Игра получилась интересной и плотной. Просто в третьем периоде большинство все решило, но первые два отрезка были непростыми.

Помимо большинства, какой момент назову ключевым? Новик (Никита Новиков) очень важный гол забил, очень вовремя это получилось, вышли вперед, и это помогло.

Чувствовал ли, когда забросил первую шайбу, что в итоге будет первый хет-трик в КХЛ? Нет, такого вообще не было, просто старался выходить и играть, делать что-то полезное в каждой смене, выполнять установку тренеров.

Как в команде поздравили с хет-триком? Водой облили, кулачки отбили, все сказали: «Чеба, молодчик!». Вадик шапку потом передал», — сказал Чебыкин сайту було-голубых.

Дополнительная информация:

http://www.dynamo.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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