Голкипер «Торпедо» Мурыгин сыграл в матче КХЛ впервые за 2,5 года
17:13
Голкипер «Торпедо» Алексей Мурыгин вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Он в самом начале матча заменил Андрея Тихомирова, у которого сломался конек.
Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьезной болезни. Вратарь смог победить рак.
Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.
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