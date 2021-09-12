Голкипер «Торпедо» Мурыгин сыграл в матче КХЛ впервые за 2,5 года

Голкипер «Торпедо» Алексей Мурыгин вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Он в самом начале матча заменил Андрея Тихомирова, у которого сломался конек.

Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьезной болезни. Вратарь смог победить рак.

Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.