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Голкипер «Торпедо» Мурыгин сыграл в матче КХЛ впервые за 2,5 года

17:13
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Голкипер «Торпедо» Алексей Мурыгин вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. Он в самом начале матча заменил Андрея Тихомирова, у которого сломался конек.

Напомним, Мурыгин пропустил два сезона из-за серьезной болезни. Вратарь смог победить рак.

Он появился на льду в игре Континентальной хоккейной лиги впервые за 2,5 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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