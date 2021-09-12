Кудашов: «Приходит время молодых ребят»
15:53
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:2).
«Хочу поздравить нашу команду с победой. Начало получилось ожидаемо тяжелым для нас. Два периода шла равная игра, вратарь «Динамо» выручал. В третьем нам удалось подправить некоторые моменты. Успехи Чебыкина и Новикова? Они очень хорошо тренируются. Приходит время молодых ребят», — цитирует Кудашова сайт КХЛ.
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