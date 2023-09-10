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Сегодня, 00:15

Вячеслав Козлов: «Гусев делает партнеров лучше»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о нарушении режима новичком команды Никитой Гусевым.

— Вы говорили, что были медленными, но при этом новичка Гусева нельзя назвать быстрым игроком.

— Да, но у него есть такие компоненты в игре, которых нам не хватало. Я не могу сказать, что в прошлом сезоне у нас все были медленными, но «Торпедо» было намного быстрее и мобильнее, чем мы. В той серии мы не могли реализовать свои моменты, хотя их было очень много, а Гусев — это тот игрок, который может забить, отдать и решить исход игры. Он делает партнеров лучше.

— Вы верите, что Гусев злоупотреблял алкоголем по ходу прошлого сезона?

— Лично мне, как профессиональному спортсмену, не хочется даже говорить об алкоголе, но у нас, к сожалению, сильно заостряют внимание на этой теме. Наверное, каждый в жизни когда-то что-то такое пробовал, но неэтично говорить об алкоголе, являясь спортсменом, ведь нас все читают и смотрят. Такие вещи есть и в НХЛ, и у нас, просто надо проще к этому относиться. Я с Никитой Гусевым сам не пил, поэтому не могу ничего утверждать. Для меня важно, что он показывает на льду, а за пределами площадки начинается его личная жизнь, которой он распоряжается сам.

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18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон.

Вячеслав Козлов
Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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