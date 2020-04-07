Чайковски останется в московском «Динамо»

Защитник «Динамо» Михал Чайковски намерен остаться в московском клубе. Стороны находятся на финальной стадии переговоров относительно нового контракта, сообщает в Twitter агент Алеша Пилко.

The talks for Michal Cajkovsky and @dynamo_ru are in the final stage! #KHLfinest @khl_eng — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) April 7, 2020

Срок действующего соглашения 27-летнего слвоака с клубом рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Чайковски набрал 31 (9+22) очко в 58 играх при показателе полезности «плюс 20».

В плей-офф он отметился 4 (2+2) баллами в шести матчах при полезности «плюс 1».