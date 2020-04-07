КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чайковски останется в московском «Динамо»

15:01
Теги:

Защитник «Динамо» Михал Чайковски намерен остаться в московском клубе. Стороны находятся на финальной стадии переговоров относительно нового контракта, сообщает в Twitter агент Алеша Пилко.

Срок действующего соглашения 27-летнего слвоака с клубом рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Чайковски набрал 31 (9+22) очко в 58 играх при показателе полезности «плюс 20».

В плей-офф он отметился 4 (2+2) баллами в шести матчах при полезности «плюс 1».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир