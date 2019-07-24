Бывший шведский хоккеист и тренер Йоханссон стал скаутом "Авангарда"

Андреас Йоханссон пополнил скаутскую службу "Авангарда", сообщает официальный сайт клуба. В качестве хоккеиста Йоханссон провел 377 матчей и набрал 170 очков в регулярном чемпионате НХЛ, а также 9 раз выходил на лед в играх Кубка Стэнли.

Карьеру игрока Йоханссон завершил в 2010 году, после чего возглавлял три клуба шведской хоккейной лиги.