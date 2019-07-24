Бывший шведский хоккеист и тренер Йоханссон стал скаутом "Авангарда"

Андреас Йоханссон пополнил скаутскую службу "Авангарда", сообщает официальный сайт клуба. В качестве хоккеиста Йоханссон провел 377 матчей и набрал 170 очков в регулярном чемпионате НХЛ, а также 9 раз выходил на лед в играх Кубка Стэнли.
Карьеру игрока Йоханссон завершил в 2010 году, после чего возглавлял три клуба шведской хоккейной лиги.
⚡Андреас Йоханссон – новый скаут «Авангарда» ⚡— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 24, 2019
Скаутскую службу ХК «Авангард» пополнил шведский специалист Андреас Йоханссон.
В качестве игрока Йоханссон провел 386 матчей в НХЛ, в которых набрал 170 очков. В качестве тренера возглавлял три клуба шведской хоккейной лиги. pic.twitter.com/e67IruOsk8
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