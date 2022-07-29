Стала известна зарплата словацкого нападающего «Северстали»

Словацкий нападающий Адам Лишка в межсезонье продлил контракт с «Северсталью».

Как стало известно «СЭ», его зарплата в этом сезоне составит 15 миллионов рублей в год.