Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

«У Знарка достаточно опыта. У него неплохая хоккейная история, которая говорит о том, что он выигрывал и кубок Гагарина, и добивался успехов со сборной. Наверное, поэтому на него и пал выбор руководства «Ак Барса». Получится ли у него дальше? Мне сложно сказать, потому что на главных тренеров влияет достаточно много различных факторов. Это все очень сложно и предугадывать я не берусь», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Ак Барс» в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео с участием тренера Олега Знарка. В ролике 59-летний специалист посетил базу казанского клуба и встретился с хоккеистами команды.