Бывших руководителей «Адмирала» подозревают в подделке документов

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и экс-генерального менеджера Александра Селиванова. Об этом сообщает VL.ru.

Сообщается, что в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Источник указывает, что противоправная деятельность Сошникова и Селиванова вскрылась в процессе расследования уголовного дела в отношении бывшего директора по персоналу хоккейного клуба «Адмирал» Ольги Тымченко. По версии следствия, Тымченко под нажимом Сошникова и Селиванова подделала трудовой договор Селиванова в части, касающейся выплаты данному сотруднику при увольнении так называемого золотого парашюта в размере более 10 млн рублей.

Правоохранители утверждают, что в ноябре 2018 года Сошников, уже уволенный с должности генерального директора хоккейного клуба, вместе с Селивановым уговорил Тымченко незаконно внести изменения в трудовой договор Селиванова. Фактически заменить несколько листов документа. Однако предполагаемого эффекта они не получили — выплаты по данному договору не производились в связи с тем, что вовремя был обнаружен факт подделки трудового договора. Новое руководство ХК «Адмирал» обратилось в правоохранительные органы.

Также сообщается, что уголовное дело в отношении Ольги Тымченко в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.