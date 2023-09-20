Бывшего спортивного директора «Трактора» Шинина начали судить по делу о наркотиках

В Челябинске прошло предварительное заседание по делу бывшего спортивного директора «Трактора» Александра Шинина, сообщает 74.RU.

По сведениям источника, заседание продлилось около часа. Шинин и его адвокат отказались давать какие-либо комментарии.

20 июля стало известно о задержании Шинина.

Шинин завершил карьеру в 2019 году, он был капитаном черно-белых. Тогда же он получил пост в клубной системе.