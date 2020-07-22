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Бюджет рижского «Динамо» может сократиться на 30-40 процентов

16:25
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что бюджет клуба будет сокращен. Цифры могут снизиться на 30-40 процентов, сообщает Sportazinas.com.

Также в клубе пока не знают, где именно будут проводить домашние матчи в начале следующего сезона, которое запланировано на первые числа сентября.

Из-за ситуации с коронавирусом есть большая вероятность, что зарубежным клубам лиги придется в новом сезоне проводить домашние матчи в России.

Рижане не могут выйти в плей-офф на протяжении шести лет. В последнем чемпионате их показатели в КХЛ оказались лучше только одной команды — «Динамо» из Минска.

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