Бюджет «Лады» в случае допуска в КХЛ составит более миллиарда рублей

Как стало известно «СЭ», бюджет «Лады» в случае допуска в ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ составит более миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на нужды клуба будет выделено 750 миллионов рублей из бюджета Самарской области. Также финансировать клуб будет АвтоВАЗ.

1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Ее рассмотрят на заседании совета директоров лиги в конце марта.