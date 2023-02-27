Олег Леонтьев: «Никуда не убегу из «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» не планирует в ближайшее время покидать команду

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны других клубов.

«Я хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем просто выход в плей-офф. У меня полное взаимопонимание и отличные отношения с руководством. Конечно, никуда не убегу. Здесь мне доверяют, и я это ценю», — заявил Леонтьев.

«Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ с 8-го места в Восточной конференции.