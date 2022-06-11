Нападающий «Коламбуса» Гонс может продолжить карьеру в «Авангарде»

Как стало известно «СЭ», омский «Авангард» проявляет предметный интерес к канадскому нападающему Брендану Гонсу.

Минувший сезон 28-летний форвард провел в системе «Коламбуса».

В сезоне-2021/22 Гонс набрал 7 (5+2) очков в 30 матчах за «Коламбус», а также 28 (16+12) очков в 39 играх за «Кливленд Монстерс» в АХЛ.