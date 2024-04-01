Быков не считает переезд СКА на новую арену причиной вылета из плей-офф

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал одну из возможных причин вылета СКА из розыгрыша кубка Гагарина.

— Это отговорки. Только на льду решается все, в игре. Я считаю, что эти отговорки — неправильный посыл для игроков СКА, для молодых игроков команды. Вместо того чтобы правильно провести анализ, разобраться, в чем спортивная причина поражений, они начали искать какие-то внешние причины, которые могли подействовать.

Команда «Автомобилист» тоже не играла в этом новом дворце, они тоже приехали в незнакомое место. Я считаю, что только на льду происходит это противостояние и решается, кто на данный момент сильнее и кто дальше проходит. Ведь матчи проходили не только в Санкт-Петербурге, они проходили и в Екатеринбурге. Если так руководители СКА считают, что не стоило переезжать, они могли бы добиваться побед на выезде. Им же знаком стадион в Екатеринбурге, — сказал «СЭ» Быков.

СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4.