Бузова готова посвятить песню "Авангарду"

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова готова посвятить песню омской команде, если будет дальше интересоваться хоккеем, информирует официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 19 апреля, "Авангард" проведет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА, начало – в 19.30 (мск). В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ.

– Смогла бы себя в хоккее проявить. Женский ли это вид спорта? Думаю, разницы нет. Здесь главное – характер. А я ведь Козерог, не умею проигрывать вообще. Постоянно спорю и доказываю свою правоту. Одно время увлекалась теннисом, но бросила. Моя мама об этом очень жалеет. Если бы продолжила заниматься им профессионально, наверное, смогла бы добиться успехов, – приводит слова Бузовой пресс-служба КХЛ.

– Написать песню про "Авангард" мысли не возникало?

– У меня есть в репертуаре крутая песня "Чемпион". Я за то, чтобы люди занимались спортом. Нужно верить в себя и идти вперед. Если и дальше буду интересоваться хоккеем, все возможно. "Авангард" стал уже почти неотъемлемой частью в моей жизни. Я человек очень эмоциональный и быстро загораюсь. Так что, песню омскому клубу посвятила бы с удовольствием. Когда есть запал и интерес – и поддержу, и спою.

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