Буше покинет «Авангард»

Как стало известно «СЭ», нападающий Рид Буше уйдет из «Авангарда». У игрока есть предложение об одностороннем контракте от клуба НХЛ и он склоняется к тому, чтобы его принять.

Форвард стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре, в плей-офф — 17 (8+9) в 21 матче.

Руководство омского клуба уже подыскало ему замену. Новичком команды должен стать опытный легионер, нынешний сезон отыгравший в одном из европейских чемпионатов.

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).

(Михаил Зислис)