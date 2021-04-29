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Буше покинет «Авангард»

10:43
Рид Буше (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рид Буше (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», нападающий Рид Буше уйдет из «Авангарда». У игрока есть предложение об одностороннем контракте от клуба НХЛ и он склоняется к тому, чтобы его принять.

Форвард стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре, в плей-офф — 17 (8+9) в 21 матче.

Руководство омского клуба уже подыскало ему замену. Новичком команды должен стать опытный легионер, нынешний сезон отыгравший в одном из европейских чемпионатов.

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).

(Михаил Зислис)

28&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0.

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