Каменский о финале Кубка Гагарина: «Авангард» подобрал ключ к ЦСКА»

Олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0 — автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

«Надо разделять сезон и плей-офф. ЦСКА — отличная команда, они здорово прошли весь сезон. В плей-офф чуть-чуть не хватило, но заняли второе место и бились тоже до конца, но не всегда же им выигрывать. «Авангард» молодец, что подобрал ключ к ним», — сказал Каменский «СЭ».

Валерий Каменский добавил, что ЦСКА в следующем сезоне будет отыгрываться, стараться вернуть себе титул.

«Поздравляю «Авангард». Хорошо, что разные команды выигрывают Кубок Гагарина. Наш хоккей на подъеме. Даже НХЛ доигрывает сезон еще при пустых трибунах, а у нас они на 50% заполнены: народ ходит, дети ходят», — добавил Каменский.

Команда Боба Хартли выиграла четвертый матч в серии и одержала победу в Кубке Гагарина (счет в серии — 4-2). Для «Ястребов» это первый подобный успех в истории клуба.

(Екатерина Звенигородская)