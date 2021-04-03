«Авангард» выиграл первый матч серии финала конференции у «Ак Барса»

«Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» в первом матче серии плей-офф Восточной конференции со счетом 3:1. Омичи победили на выезде и повели в серии со счетом 1-0.

Следующий матч пройдет также в Казани 5 апреля.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Готовец — 1 (Дедунов, Береглазов), 11:04 — 0:1. Петров — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 33:58 — 1:1. Семенов — 3 (Хохлачев, Чинахов), 58:13 — 1:2. Костин — 2 (п.в., Буше, Шарипзянов), 59:53 — 1:3.

Вратари: Рейдеборн (59:13 — 59:53) — Грубец.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (9+12+9) — 25 (4+4+17).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

3 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 0-1.