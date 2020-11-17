Форвард СКА Антон Бурдасов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра со стороны «Салавата». На нас тоже было интересно посмотреть. Две атакующие команды, с хорошей атакой. Мы играли в свой хоккей. Всегда стараемся действовать быстро: пять вперед, пять назад. Действуем так против всех соперников. Кого-то получается задавить, кого-то нет. Бердин — профессионал, такие пропущенные голы не должны выводить его из равновесия. Курьезная шайба, но я ее не видел — передо мной стояли ребята, которые должны были выходить на смену», — приводит слова Бурдасова официальный сайт КХЛ.