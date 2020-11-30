Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

«Мы понимали, что после выездных игр будет трудно и в физическом, и в психологическом плане. Тем не менее, мы достаточно хорошо сыграли, не так, как в предыдущем матче, допустили намного меньше ошибок, более четко сыграли в обороне. И мотивация присутствовала, да и разбирали игру соперника — как и любая другая команда нашу. Повторюсь, ребята сделали меньше ошибок. Правда, расслабились, и за это соперник нас наказал. Но в третьем периоде мы сумели сыграть правильно, по счету. Что касается третьего гола в наши ворота, то ребята не до конца поняли, что «Трактор» — грозный соперник именно в игре в меньшинстве», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.