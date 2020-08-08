Брэндон Козун: «Знаком с Вудкрофтом по олимпийской сборной Канады»

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун рассказал о настрое на новый сезон.

— Это будет мой шестой сезон в КХЛ. Часто бывал в Минске, поэтому есть представление о городе, — цитирует Козуна официальный сайт минчан. — Есть понимание, куда я прилетел и для чего я здесь. Это отличное место для хоккеиста: есть все условия. В Минске прекрасные болельщики, понимающие игру и создающие отличную атмосферу на арене. Мне всегда нравилось играть у вас. Я знаком с Крэйгом Вудкрофтом по олимпийской сборной Канады. Помню, как играл в составе «Локомотива» в плей-офф с минским «Динамо». Тогда у «зубров» была отличная команда, теперь наша задача быть на таком же уровне. Горю желанием помочь это сделать.

Когда поступило предложение от «Динамо», ответил согласием. Как уже сказал, знаком с тренером. Это важный фактор. В составе много молодых хоккеистов, есть ребята постарше. Вижу большой потенциал команды. Хотелось бы это реализовать и успешно провести сезон.

— О чем говорили с тренером?

— Более детально поговорим при встрече. В целом говорили о предстоящем сезоне. У всех большие ожидания. Надо свой потенциал показать на льду и продвинуться как можно дальше по турнирной дистанции. Это будет необычный сезон, учитывая, что ввели потолок зарплат, кое-что будет иначе.