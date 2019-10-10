Брэндон Козун: «Ищем баланс, чтобы играть на уровне все 60 минут»

Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун оценил игру команды в матче с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

— Мы сделали какие-то свои мелкие ошибки, — цитирует Козуна официальный сайт «Магнитки». — Первые два периода играли вполне неплохо, потом что-то разладилось в мелочах, может быть где-то нужно было сыграть более сосредоточенно.

— Действительно плохой старт первого периода, но потом забрали инициативу, отлично провели второй игровой отрезок, что же случилось в третьем?

— Знаете, так сейчас получается — проводишь хорошо первый период, но хуже второй, или наоборот ничего не получается в первом, но все отлично во втором. Мы ищем этот баланс, чтобы играть на уровне все 60 минут.

— Что можете сказать о спецбригаде меньшинства «Адмирала»? У них сегодня было много работы.

— Да, они сделали хорошую работу, а нам же надо искать пути для более результативной игры.

— Каков план подготовки на следующие матчи?

— Нам нужно стремиться к командным победам в первую очередь. В регулярном чемпионате 62 матча, сезон в разгаре, пора начинать пошевеливаться.

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