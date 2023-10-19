Браташ: «Лада» находится не в оптимальной форме, на это есть объективные причины»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Команда находится не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: очередные травмы ведущих игроков и наши выезды — особенно последний, на Дальний Восток. Но ничего страшного, все играют в таком графике. Я ни в коем случае не жалуюсь, просто объясняю, почему команда не в оптимальной форме и ведущие игроки не показывают того хоккея, на который способны. Но тем ценнее очки и победы, которая мы добываем в этом состоянии. Я бы не сказал, что в третьем периоде мы играли от обороны. Честно скажу, мы на третий период план игры не меняли. Просто соперникам нужно было отыгрываться, они добавили в активности и вынудили нас обороняться. Игрой Александра Трушкова я доволе», — цитирует пресс-служба лиги Браташа.

«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место.