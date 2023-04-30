Браташ о Федорове: «Два сезона работы — два Кубка Гагарина. Уникальное достижение»
Российский тренер Олег Браташ поделился впечатлениями от победы ЦСКА в Кубке Гагарина.
«Мне кажется, что если бывают командные победы, то у нас сейчас именно такой случай. Во вратарском противостоянии Рейдеборн точно в этой серии не переиграл Билялова. Тимур играл, как минимум, не хуже. Если не сказать, что лучше. Да и вообще не сказал бы, что кто-то из хоккеистов армейцев сыграл вот прямо ключевую роль. Слепышев понравился, Каменев, Григоренко, Соркин, Полтапов — молодцы, понравилась их игра, но нельзя сказать, что кто-то из них персонально принес Кубок. Все решила поставленная командная игра и четкая реализация плана тренерского штаба. Когда получается выполнять требования тренеров, или как говорит Сергей Викторович: «Делать правильные вещи», то ЦСКА выглядит непобедимым.
Я бы отдал звание MVP Сергею Федорову. Федоров, по моему мнению, лучший игрок всех времен и народов. Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях кроме вратарской. И всегда на высочайшем уровне. Его уровень понимания игры, его опыт — уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как сыграть правильно на командный результат. Но одно дело знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных — это другой дар. И мы видим по двум последним сезонам, что у Федорова он есть. Два сезона работы — два Кубка. Уникальное достижение», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».
29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3