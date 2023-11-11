Браташ: «Смогли найти путь к победе над «Спартаком», но не без везения»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:3 Б). По его мнению, на удачный исход игры повлияла доля везения.
«Победа пришла к нам издалека, мы очень рады, что нашли к ней путь. Хотя в первых двух периодах сделали очень много подарков соперникам, не знаю, с чем это связано, потому что ни в коем случае не было недонастроя, настрой был запредельным, может быть, он даже помешал сыграть более рационально. Хорошо, что соперники воспользовались только двумя подарками, не больше. Потом сыграли более надежно и смогли найти путь к победе. Как всегда, не без везения, повезло, конечно, как обычно. Но все равно мы очень рады. У нас была установка играть активно весь матч, просто не всегда получалось. Поначалу вышло, но потом пошли вот эти подарки непонятные для соперников, которые смазали нам игру. Два гола в большинстве вернули нас в игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Лада» после 31 матча лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 41 очком. Команда одержала третью победу подряд. 16 ноября клуб из Тольятти сыграет против «Сочи». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
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Лада – Спартак
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Металлург Мг – Ак Барс
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