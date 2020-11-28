Брагин рассказал о потерях СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в серии буллитов над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Опять первый период неудачно для нас сложился, хотя мы играли неплохо. Равная была игра, но они забили, а мы — нет. Поэтому со второго периода более агрессивно в атаке сыграли, забили гол. А в третьем перешли на три линии и реализовали большинство. Что с отсутствующими? Аскаров и Подколзин немножко приболели», — цитирует Брагина официальный сайт лиги.

После этой победы СКА закрепился на втором месте на «Западе» с 42 очками, уфимцы — четвертые на «Востоке» (41 балл).